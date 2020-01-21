Минск стремится усилить свои позиции на переговорах с Москвой по нефтяным ценам и именно для этого купил партию норвежского сырья, считают опрошенные NEWS.ru эксперты. Они отмечают, что с учётом сложной логистики оно обойдётся на 30-50% дороже российской нефти, а значит экономических причин для такого шага нет. Белоруссия ранее заявляла, что готова искать альтернативу поставкам из России в других странах, и теперь сделала свой первый шаг. Впрочем, специалисты полагают, что дешевле российской нефти Минск в любом случае найти не сможет.

В переговорах Москвы и Минска о поставках нефти появился новый поворот — норвежское сырьё, которое Белоруссия купила для своего НПЗ. Как стало известно накануне, речь идёт о небольшой партии объёмом 80 тыс. тонн.

Нефть будет поставлена через литовский порт в Клайпеде на НПЗ «Нафтан». Далее партия будет доставлена в Беларусь по железной дороге. Транспортировку обеспечит литовская госкомпания «Железные дороги Литвы», сообщил её представитель Мантас Дубаускас, слова которого приводит ТАСС. Ранее глава МИД Литвы Линас Линкявичюс сообщил, что Вильнюс и Минск ведут диалог по вопросу транспортировки энергоресурсов в Белоруссию.

Думаю, что с учётом сложной логистики норвежская нефть обойдётся дороже на $20-$30 на каждый баррель, по сравнению с российской и на $15-$20 дороже мировых цен, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Игорь Юшков ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности

Он пояснил, что российские компании продают Белоруссии сырьё примерно на $10 с каждого барреля дешевле, чем в другие страны, поскольку между нашими государствами нет экспортной пошлины. Другие страны подобную скидку дать не смогут, отмечает эксперт.

Норвежская нефть, наверняка, была приобретена по мировой цене. При этом российское сырьё, с учётом логистики, дешевле на 30-50%, отмечает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

Возможно покупка у Норвегии — это попытка Минска усилить свою позицию в переговорах с Россией по поводу цены на нефть. Это новый козырь белоруссов, с помощью которого они хотят заставить Москву пойти на уступки. Сергей Суверов старший аналитик «БКС Премьер» старший аналитик «БКС Премьер»

Замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев считает, что подобную покупку Минска даже нельзя назвать альтернативной поставкой.

Альтернативной она была бы, если бы стоила дешевле российской. А так, это просто попытка надавить на Россию. Думаю, что Минск может купить еще одну-две небольших партии нефти. Зная финансовые возможности Белоруссии, сомневаюсь, что они готовы долго платить за дорогую нефть. Андрей Суздальцев замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ

По его словам, белорусское руководство считает, что нанесёт значительный ущерб российскому ТЭК, если перестанет покупать 20 млн тонн российской нефти, но на деле это не так.

Без альтернативы

О том, что Минск активно ищет альтернативу российской нефти стало известно в середине января. Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что его страна направила предложения о покупке нефти Украине, Азербайджану, Казахстану, Польше и странам Балтии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне нефтегазовых споров Минска и Москвы заявлял, что страна активно ищет другие возможности приобретения сырья. 31 декабря он дал поручение обеспечить «уже в ближайшие дни» поставку нефти из альтернативных источников. Прежде всего, речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также задействование для альтернативных поставок нефтепровода «Дружба», сообщила пресс-служба президента.

Александр Лукашенко president.gov.by

Проблема с российскими поставками возникла в начале года, когда белорусская сторона не смогла договориться с ключевыми экспортёрами сырья на свои НПЗ. Контракты были подписаны лишь с двумя российскими компаниями «Русснефтью» и «Нефтисой». Как писал NEWS.ru, эти объёмы могут обеспечить только 50% потребности белорусских НПЗ. Этого достаточно для обеспечения нефтепродуктами внутреннего рынка, но не хватит для поддержания экспорта на необходимом уровне.

Другие компании, поставляющие гораздо больше сырья, не перезаключили договора на 2020 год, поскольку Минск потребовал от них отказаться от премии к экспортному паритету, которая, составляет $6 — $10 за тонну.

Даже с учётом этой премии российская нефть обходится Белоруссии на $10-$13 за баррель дешевле, чем цены, по которым российские компании продают сырьё в Европе, отмечает Игорь Юшков.

Тем не менее, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия предлагает своему соседу сырьё по цене выше мировой, хотя даже белорусский концерн «Белнефтехим» признал, что российская нефть дешевле. С учётом реализации очередного этапа налогового маневра в РФ цена на российскую нефть на сегодняшний день составляет 83% от мировой, сообщили в концерне.

Александру Лукашенко нужно не просто договориться о поставках нефти на этот год, но сломать систему налогового маневра России. Ведь если он сейчас согласится на нефть за 80% от мировой цены, то в следующем году это будет уже под 90%, а через несколько лет нефть и вовсе придется покупать по мировой цене, — отметил Андрей Суздальцев.

Напомним, в рамках завершения налогового манёвра Россия постепенно повышает налог на добычу полезных ископаемых и сокращает экспортную пошлину на нефть. К 2024 году она упадёт до нуля.

Действия Минска напоминают ситуацию десятилетней давности, когда Белоруссия на фоне нефтяного спора с Россией стала покупать сырьё у Венесуэлы, отмечает Игорь Юшков.

В мае 2010 года Минск начал покупать венесуэльскую нефть, и было много заявлений, что эта покупка выгодна. Однако первые же данные их собственного статистического комитета — Белстата — показали, что это сырьё более чем в два раза дороже российского.

Он напомнил, что Белоруссия также покупала нефть в Азербайджане и Казахстане, и каждый раз это было дороже, чем поставки из России. По словам эксперта, даже в 2024 году, когда закончится налоговый манёвр и Россия будет продавать белорусам сырьё по мировым ценам, оно всё равно будет дешевле, чем у других стран. Дело в том, что расчёт будет идти на границе России и Белоруссии и Минску останется лишь доставить нефть по своей территории по трубопроводу «Дружба».

Сергей Суверов также считает, что дешевле российской Белоруссия нефть не найдёт. Он напоминает, что это — биржевой товар, чья цена формируется на мировом рынке, и, если есть возможность продать дороже через биржу, то отдавать дешевле смысла нет. Эксперт уверен, что в итоге Россия и Белоруссия смогут прийти к компромиссу по поставкам нефти, с учётом особых отношений двух стран. По его словам, данное решение будет во многом политическим. При этом, если стороны договорятся на государственном уровне, российские компании будут его соблюдать.