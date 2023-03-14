Эксперт ждет повторения кризиса 2008 года из-за закрытия банков в США Аналитик Федоров: банковский кризис в США может привести к повторению мирового кризиса 2008 года

Фото: Courtney Crow/Global Look Press

Федеральная резервная система (американский центробанк) будет спасать экономику страны, провоцируя дефляцию и обвал финансовых рынков. Об этом говорит анализ ситуации на рынках, заявил NEWS.ru аналитик компании Tele Trade Алексей Федоров. И это может привести к повторению мирового кризиса 2008 года, считает эксперт.

ФРС способна путем обвала финансовых рынков [в результате своей политики] быстро придавить инфляцию в США к целевому уровню. Это позволит ФРС и снизить процентные ставки, и повысить цены на гособлигации, сняв таким образом давление с банковского сектора. Технические сигналы рынка говорят о высокой вероятности реализации именно такого сценария уже в самое ближайшее время. Для мировой экономики в 2023 году это станет очень плохой новостью, потому что фактически речь идет о повторении кризиса 2008–2009 годов. То есть мировая экономика вновь получит годовой спад в 1–2%, — сказал аналитик.

При этом американский фондовый индекс S&P 500, с учетом политики ФРС и геополитических рисков, может упасть на 40–50%, добавляет Федоров.

В начале марта лопнул американский банк Silvergate Bank, инвестировавший в стартапы. Он в основном хранил деньги криптоплощадок. Но в ноябре прошлого года сначала лопнула крупная криптобиржа FTX, а затем и криптоброкер Genesis. В результате компании, связанные с криптоиндустрией, начали массово выводить деньги из банка.

На волне паники люди также начали резко забирать свои деньги из еще одного банка, вкладывавшего деньги в стартапы, — Silicon Valley Bank, и его тоже пришлось закрыть. А уже 13 марта стало известно, что банковский регулятор штата Нью-Йорк закрыл местный Signature Bank, где хранил деньги малый бизнес. Журналисты назвали это третьим по размеру крахом в новейшей банковской истории США. Вторым было закрытие Silicon Valley Bank (16-й банк по размеру активов в стране), а первым — крах Washington Mutual во время финансового кризиса 2008 года.

Подробнее о том, как эти события отразятся на российской экономике, читайте в материале NEWS.ru.