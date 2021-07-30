Эксперт заявил о «стабильном коридоре» курса рубля

Курс доллара в пятницу, 30 июля, снизился до отметки 72,97 рубля и достиг минимального значения с 1 июля. Как пояснил в интервью радио Sputnik аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев, в данный момент рубль находится в «стабильном коридоре», что исключает серьёзные колебания по отношению к другим валютам.

Эксперт уточнил , что на курс валюты повлияли недавнее повышение ключевой ставки, стоимость энергоносителей и макроэкономические индикаторы, которые свидетельствуют о темпах восстановления экономики. По его словам, колебания курса рубля определяются совокупностью всех этих факторов, однако на данный момент явного тренда на повышение или понижение курса по отношению к доллару или евро нет.

Ранее сообщалось, что в августе курс рубля может ослабнуть из-за негативной динамики на рынках Китая и возможного роста защитных активов. В этом случае курс доллара вырастет до более чем 75 рублей, евро — до 88 рублей, а стоимость нефти Brent снизится до $70 за баррель.

При этом рубль будет расти, если снижение в Китае не приведёт к глобальной ликвидации акций или рисковых активов. Если же положение на фондовых рынках Китая стабилизируется, а восстановление спроса на рисковые активы продолжится, стоит ожидать дальнейшего укрепления рубля как к доллару, так и к евро. В этом случае курс доллара к концу августа может составить 71,5 рубля, а курс евро снизится до 85 рублей.