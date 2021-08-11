Эксперт заявил о дестабилизации рынка труда в случае увеличения МРОТ

Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 20 тысяч рублей может привести к дестабилизации рынка труда, хотя бюджет справится с дополнительной нагрузкой. Такую точку зрения в эфире телеканала «Москва 24» высказал проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

Ранее с инициативой повысить МРОТ выступили депутаты Госдумы от ЛДПР и сенатор Сергей Леонов. Соответствующий законопроект они планируют внести на рассмотрение нижней палаты парламента 11 августа.

В бюджетной сфере для соблюдения сложившихся пропорций заработной платы между сотрудниками автоматически нужно на эту же сумму в процентном отношении увеличить весь фонд оплаты труда. Если фонд не меняется, придётся маневрировать. У кого-то нужно зарплату отнимать, а кому-то давать, — сказал Сафонов.

Он отметил, что «повышение МРОТ — это очень тонкая настройка». И просто так это сделать не получится, иначе рынка труда просто не останется. В то же время Сафонов считает, что нынешний МРОТ в России является очень низким и повышать его необходимо не резко, а поэтапно, чтобы не терять рабочие места.

Ранее сообщалось, что повышение МРОТ поможет уменьшить разрыв между богатыми и бедными. Об этом заявил первый зампредседателя комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Юрий Синельщиков. Депутат охарактеризовал увеличение разницы между доходами бедных и богатых как катастрофу для России.