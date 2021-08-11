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Госдума: повышение МРОТ сократит разрыв между богатыми и бедными

13:39, 11 августа 2021
Госдума: повышение МРОТ сократит разрыв между богатыми и бедными Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Повышение минимального прожиточного минимума (МРОТ) поможет уменьшить нынешний разрыв между богатыми и бедными. Об этом заявил «Радио 1» первый зампредседателя комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Юрий Синельщиков.

Депутат назвал увеличение минимального размера оплаты труда способом ликвидации растущей разницы между доходами бедных и богатых россиян, рост которой он охарактеризовал как катастрофу для России.

Двадцать тысяч — не вполне достаточная зарплата, но это всё-таки увеличение по сравнению с тем, что есть, — сказал Синельщиков.

Ранее депутаты от фракции ЛДПР, а также сенатор Сергей Леонов заявили о намерении внести в Госдуму законопроект, устанавливающий с 1 января 2022 года МРОТ в сумме 20 тысяч рублей в месяц. Как сообщил председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, в последний раз, когда был зафиксирован резкий рост МРОТ, в российский бюджет возвращались значительные денежные суммы, что помогало реализовывать социальные программы помощи населению. А реальные доходы граждан, которые падали на протяжении нескольких лет, с увеличением МРОТ начнут расти.

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