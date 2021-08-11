В Госдуме связали повышение МРОТ со снижением бедности в России

Труд в России продолжает оставаться недооценённым, почти 20 млн человек живут на уровне прожиточного минимума. Повышение МРОТ станет эффективной мерой в борьбе против бедности в стране, сообщил NEWS.ru председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он отметил, что в последний раз, когда был зафиксирован резкий рост МРОТ, в российский бюджет возвращались значительные денежные суммы, что помогало государству реализовывать и другие социальные программы помощи населению. По его словам, в стране сейчас созданы все предпосылки для перехода на более высокий уровень МРОТ.

Граждане почувствуют меньшую финансовую нагрузку на свои бюджеты, улучшатся основные показатели качества жизни, такие как продолжительность жизни, здоровье граждан, экономическая активность населения. К тому же благодаря этой мере у нас впервые за долгое время начнут расти реальные доходы граждан, которые падали на протяжении последних нескольких лет, — подчеркнул он.

По его мнению, МРОТ бы увеличивался ещё больше, если бы не негативное влияние высоких темпов инфляции в стране. Он также подчеркнул, что российским властям необходимо обеспечить ситуацию, при которой реальные доходы граждан росли выше темпов поднятия цен.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили повысить МРОТ на семь тысяч рублей. Депутаты от фракции ЛДПР, а также сенатор Сергей Леонов намерены внести в Госдуму законопроект, устанавливающий с 1 января 2022 года МРОТ в сумме 20 тысяч рублей в месяц.