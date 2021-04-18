Эксперт: скорый запуск СП-2 снизит напряжённость вокруг Украины

https://static.news.ru/photo/fe9eaac4-a079-11eb-bcdc-96000091f725_660.jpg Фото: Nord Stream AG/Global Look Press

Новость о том, что «Северный поток — 2» планируют ввести в строй летом 2021 года, однозначно хорошая, когда он начнёт функционировать, санкционная конфронтация и геополитическая напряжённость вокруг Украины заметно снизится, уверен руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

В любой политике, особенно в век капитализма, всегда есть экономическая основа. Пакеты санкций по «Северному потоку — 2» будут представлены конгрессу в мае. Американцы очень медлительны. В случае завершения проекта акции «Газпрома» на Московской Бирже могут легко прибавить 20−25%, более того, именно после завершения строительства трубопровода «Газпром» обещал более щедро делиться доходами с акционерами, — рассказал специалист ИА REGNUM.

По его словам, Вашингтон хотел бы, чтобы киевский режим поддерживался за счёт российского транзита газа, ведь в противном случае Украина будет терять по $3 млрд в год, что для Киева является большой суммой.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский назвал противодействие строительству «Северного потока — 2» вопросом войны, а не бизнеса. Политик считает, что Москва ведёт против Киева энергетическую войну, в которой «кто-то точно проиграет». По его мнению, санкционная политика США в отношении России поможет Украине, но Москва пользуется тем, что европейские страны занимают разную позицию относительно возведения этого проекта.

Строительство газопровода предполагает прокладку двух нитей трубопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии, мощность которых составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против проекта выступают США, Украина и ряд других европейских государств.