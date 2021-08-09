Эксперт рассказал, почему рубль не может обрушиться

В настоящее время нет факторов, указывающих на дальнейшее снижение российской валюты, несмотря на её зависимость от сырьевых рынков и геополитики. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал аналитики ФГ «Финам» Андрей Маслов.

По словам эксперта, несмотря на распространение штамма коронавируса «дельта», мировая экономика в настоящее время продолжает восстановление, цены на энергоносители растут , а градус геополитического напряжения после встречи Байдена и Путина заметно снизился.

При этом август, по словам Андрея Маслова, традиционно считается плохим месяцем для рубля. Это связано с наступающим периодом дивидендных выплат российскими компаниями. Однако даже с учётом этого аспекта аналитик не прогнозирует серьёзных отклонений рубля от целевых значений.

Ранее эксперт назвал справедливый курс рубля.