Эксперт рассказал, почему ФРГ сохранит позицию по «Северному потоку — 2»

Выборы в немецкий бундестаг не изменят политику властей ФРГ по «Северному потоку — 2», поэтому Украине не стоит на это рассчитывать, заявил украинский эксперт Александр Охрименко. По его словам, кто бы ни стал новым канцлером, он будет отстаивать интересы немецкого бизнеса и подстраиваться под проект, сообщает РИА Новости.

Любой канцлер Германии, даже если придёт от оппозиции, будет работать на немецких олигархов. То есть для немецких олигархов. Поэтому в любом случае любой канцлер будет лоббировать интересы немецкого бизнеса и подстраиваться под «Северный поток — 2», — отметил Охрименко.

Возможный пересмотр некоторых пунктов соглашения по «Северному потоку — 2» ранее допустил представитель федеральной ассоциации экономического развития и внешней торговли Германии Урс Ункауф. По его словам, это может произойти, если выборы выиграет партия «Союз 90/Зелёные».

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден должен принять новые меры для борьбы с «Северным потоком — 2». Если удвоить санкции, то любая помощь проекту станет экономически разрушительной, заявила экс-заместитель советника по нацбезопасности Виктория Коутс, работавшая при администрации Дональда Трампа. Она посоветовала Байдену перестать сетовать на неизбежность запуска газопровода.