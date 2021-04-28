Эксперт рассказал, кому могут отказать в ипотеке

https://static.news.ru/photo/16c6fb52-a8a8-11eb-9907-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При рассмотрении заявки на ипотечное кредитование банк может смутить не только доход потенциального заёмщика, сфера деятельности и финансовое положение компании, в которой он работает, но даже источник средств на первоначальный взнос. Об этом NEWS.ru рассказал адвокат, член Московского областного отделения Ассоциации юристов России Геннадий Нефедовский.

По словам эксперта, учитывая последствия пандемии, банки особенно тщательно оценивают платёжеспособность потенциальных заёмщиков, анализируют их финансовое положение не только в настоящий момент, но и в перспективе.

Даже высокий доход, подтверждённый справкой 2-НДФЛ, не является гарантией платёжеспособности потенциального заёмщика, так как в период пандемии каждый может потерять работу, — отметил Нефедовский.

Юрист выделяет несколько групп заёмщиков, которым будет непросто получить ипотечный кредит в 2021 году. Во-первых, это молодые люди в возрасте до 21 года (как правило, они не имеют высокого дохода, а уровень безработицы в этой категории заметно выше), а также пенсионеры — заёмщики, возраст которых к моменту выплаты ипотечного кредита превысит 65 лет.

Третья группа риска — это работники отраслей, наиболее пострадавших во время пандемии: частные предприниматели и самозанятые сотрудники компаний в таких сферах как ресторанный и турбизнес, торговля, индустрия красоты, сказал юрист.

Непросто будет оформить ипотеку заёмщиками с негативной кредитной историей, допускающих просрочку исполнения долговых обязательств, а также россиянам с постоянным, но низким уровнем дохода.

При оформлении кредита специалисты банка рассчитывают сумму ежемесячного платежа, которая не должна превышать 50–60% от суммы общего дохода семьи во избежание неисполнения заёмщиком своих обязательств, — уточнил эксперт.

По мнению Нефедовского, даже заёмщики, использующие материнский капитал (или заёмные денежные средства) в качестве первоначального взноса рискуют получить отказ банка. Сотрудники банка исходят из того, что материальное положение семьи не позволяет накопить денежные средства на первоначальный взнос, а значит, в дальнейшем высок риск неисполнения заёмщиком взятых на себя обязательств, пояснил юрист.