Эксперт рассказал, как повысить россиянам пенсии

https://static.news.ru/photo/9f6f256e-d537-11ea-a9bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Гусева Евгения/Global Look Press

Для повышения пенсий в России надо реформировать всю систему, так как маленькие суммы объясняются низкими зарплатами. Для этого надо реформировать всю пенсионную систему и переходить на плавающий пенсионный возраст.

Схема работает так, что человек стремится повышать свою зарплату, чтобы отчислять как можно больше в пенсионный фонд, разъяснил профессор ВШЭ Евгений Гонтмахер. Когда наступает пенсионный возраст, человеку сообщают, сколько он накопил к этому времени, пишет «Московский Комсомолец».

И пенсионер может выбрать — идти ли ему на пенсию или работать дальше. К тому же человек должен сам решать, забрать ли ему эти деньги все сразу или получать небольшими выплатами. Такая схема действует за рубежом, её надо применить и в России, считает эксперт.

Современная российская пенсионная система устарела и отстала от мировых стандартов. Россияне сейчас даже не имеют права открыть пенсионный счёт в банке на 30–40 лет или отдать излишек денег в пенсионный фонд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в России пенсии свыше 11 миллионов работающих пенсионеров вырастут с 1 августа в связи с перерасчётом. Он касается получателей по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году поступали страховые взносы.