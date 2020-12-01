Эксперт рассказал, имеет ли смысл копить наличность

https://static.news.ru/photo/97a5bd46-340c-11eb-acb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хранить сбережения в наличных деньгах нецелесообразно практически ни в какой экономической ситуации, заявил NEWS.ru финансовый аналитик, заместитель директора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров.

Да, ставки по депозитам сегодня не очень высокие. Они, как правило, всегда коррелируются с инфляцией, и по факту полученные проценты по вкладу никогда полностью инфляцию не «отбивают». Однако держать деньги «под матрасом» с точки зрения доходности вообще невыгодно, — пояснил эксперт.

Данная стратегия может быть оправдана только в случае, если наличные сбережения являются лишь частью финансовой подушки безопасности, считает Макаров.

В этом случае часть накоплений можно хранить на банковском вкладе, часть — держать в валюте, поскольку ставки по валютным депозитам сейчас практически нулевые, а часть — наличными в рублях, — сказал эксперт.

Как ранее писал NEWS.ru, сумма наличных денег на руках у граждан и в кассах российских предприятий уже превысила 12,1 трлн рублей.