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В Европе призвали отключить Россию от SWIFT во избежание «агрессии»

17:30, 30 июля 2021
В Европе призвали отключить Россию от SWIFT во избежание «агрессии» Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Европейские страны могут сдержать агрессию России, пригрозив ей отключением от платёжной системы SWIFT. Об этом в статье для газеты Politico сообщил профессор Королевского колледжа Лондона, бывший старший советник Министерства обороны Великобритании Максимилиан Терхалле.

Профессор счёл, что Европе следует уже сейчас предотвращать возможные атаки России, вероятность которых выросла после того, как президент США Джо Байден признал бесполезность дальнейших санкций против строительства трубопровода «Северный поток-2». «Европейские державы должны ясно продемонстрировать Путину, что они готовы отрезать Россию от SWIFT», — заявил Терхалле. Он также предложил европейским государствам расширить ядерные арсеналы.

Эксперт также связал возможное противостояние с продолжающейся конкуренцией США и Китая, которое может привести к войне между этими двумя странами. По его мнению, США не смогут вести две войны одновременно, и европейские государства лишатся нынешней защиты от возможной российской агрессии.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены свыше 11 тысяч крупных организаций во всех государствах мира. В СМИ постоянно появляются материалы о якобы планах отключить РФ от SWIFT в качестве более жёсткой санкции Запада. В рейтинговом агентстве Moody's отметили риски подобного решения, хотя и указали, что это маловероятно.

Ранее лидер партии «Альтернатива для Германии», депутат бундестага Тино Крупалла обратил внимание на то, что РФ создала свою платформу передачи финансовых сообщений, и это говорит о поиске нового пути для государства. По его словам, отключение России от системы платежей SWIFT изолирует страну и в конечном счёте нанесёт ущерб экономике Европы.

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