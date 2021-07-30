В Европе призвали отключить Россию от SWIFT во избежание «агрессии»

Европейские страны могут сдержать агрессию России, пригрозив ей отключением от платёжной системы SWIFT. Об этом в статье для газеты Politico сообщил профессор Королевского колледжа Лондона, бывший старший советник Министерства обороны Великобритании Максимилиан Терхалле.

Профессор счёл , что Европе следует уже сейчас предотвращать возможные атаки России, вероятность которых выросла после того, как президент США Джо Байден признал бесполезность дальнейших санкций против строительства трубопровода «Северный поток-2». «Европейские державы должны ясно продемонстрировать Путину, что они готовы отрезать Россию от SWIFT», — заявил Терхалле. Он также предложил европейским государствам расширить ядерные арсеналы.

Эксперт также связал возможное противостояние с продолжающейся конкуренцией США и Китая, которое может привести к войне между этими двумя странами. По его мнению, США не смогут вести две войны одновременно, и европейские государства лишатся нынешней защиты от возможной российской агрессии.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены свыше 11 тысяч крупных организаций во всех государствах мира. В СМИ постоянно появляются материалы о якобы планах отключить РФ от SWIFT в качестве более жёсткой санкции Запада. В рейтинговом агентстве Moody's отметили риски подобного решения, хотя и указали, что это маловероятно.

Ранее лидер партии «Альтернатива для Германии», депутат бундестага Тино Крупалла обратил внимание на то, что РФ создала свою платформу передачи финансовых сообщений, и это говорит о поиске нового пути для государства. По его словам, отключение России от системы платежей SWIFT изолирует страну и в конечном счёте нанесёт ущерб экономике Европы.