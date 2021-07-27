Эксперт предостерёг россиян от «бытовой» экономии

Использование дешёвой и некачественной бытовой техники может привести к накоплению вредных веществ в воздухе, а также порче мебели и ущербу соседям в многоквартирных домах. Такое мнение высказал РИА Недвижимость эксперт по подбору бытовой техники Роман Четверных.

По его словам, больше всего ошибок покупатели совершают в вопросе выбора кухонной вытяжки. Посетители магазинов руководствуются дизайном вместо того, чтобы обратить внимание на технические характеристики. Так, Четверных утверждает, что в качественной вытяжке воздух должен обновляться от 6 до 12 раз за час, а мощный фильтр не должен иметь возможности подключения к вентиляционной шахте.

Эксперт считает, что экономия на вытяжке приведёт к загрязнению квартирного воздуха и проблемам со здоровьем. Он отметил, что минимальная цена качественной вытяжки начинается от 20 тысяч рублей.

Ещё одной распространённой ошибкой у россиян стала экономия на посудомоечных машинах. По словам Четверных, ряд производителей для снижения расходов выпускают значительную часть данной продукции на китайских заводах, где используют более дешёвые запчасти.

При этом страну-производителя можно узнать по её серийному номеру. Эксперт же посоветовал россиянам брать «посудомойки» европейской сборки. Дешёвые же аналоги будут издавать неприятный громкий шум, cоздавая неудобства хозяину квартиры и его соседям.

Помимо этого, Четверных отнёс к «проблематичной» технике кухонные плиты и кондиционеры. Первые рекомендуется брать итальянского или турецкого производства при средней стоимости в 25-30 тысяч рублей.

На рынке же кондиционеров он отдал предпочтения азиатских поставщикам. Среди их основных рисков он отметил загрязнение воздуха неприятными запахами, а также развитие аллергии, высокую шумовую отдачу и недостаточный уровень охлаждения в жаркую погоду.

Ранее стало известно, что каждый третий россиянин вынужден постоянно экономить, тогда как не отказывать себе в удовольствиях — только один из десяти. При этом большая часть опрошенных стала тратить меньше денег ещё до начала коронавирусной пандемии.