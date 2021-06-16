Эксперт: поправки к закону о коллекторах могут навредить должникам

https://static.news.ru/photo/7074f236-ceb3-11eb-bad6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предложенные поправки в закон о единых правилах связи с третьими лицами для всех участников рынка взыскания развяжут коллекторам руки. Об этом ФБА «Экономика сегодня» сообщил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов.

Единые правила предлагает ввести Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) в ответ на принятый Госдумой документ, позволяющий банкам получать согласие третьих лиц о взаимодействии с ними в любой форме.

В ассоциации заявили, что предусмотренные законопроектом возможности должны получить не только кредитные организации, а все кредиторы, а также их представители, в том числе члены семьи должника, а также лица, проживающие или контактирующие с ним.

Как отметил Ордов, если раньше коллекторы использовали средства давления в виде надписей на стенах и словесных оскорблений через громкоговорители, то сейчас они ушли от полубандитских методов и используют психологические приёмы давления, что должно сильно пугать.

Возможность сбора долгов нужно оставить банкам, не склонным к чрезмерным способам давления на собственных клиентов. Передавая долг коллекторам, финансовая организация попросту исключает себя из привычной цепочки, тем самым прекращая заботиться о клиентской лояльности и репутации, - считает эксперт.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который запрещает коллекторам общаться с членами семьи должника, его соседями и иными третьими лицами без их письменного согласия. Авторы закона зампредседателя Госдумы Ирина Яровая и первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев пояснили, что сейчас коллекторы могут общаться с третьими лицами по поводу просроченной задолженности с письменного согласия самого должника. Причём эти граждане оказываются в состоянии «принудительного взаимодействия с коллекторами» и не могут от него отказаться.