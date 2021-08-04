Эксперт оценил угрозу снижения урожая зерна в России

На сегодняшний день никакой угрозы рекордного снижения сбора урожая зерна в России быть не может. В этом году его может хватить и на экспорт. Об этом в разговоре с «Экономика сегодня» сообщил вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.

Никакой паники сейчас быть не должно. Давайте исходить из того, что снижение не резкое и связано с рядом особенностей сезона. С моей точки зрения, всё идёт в пределах здравого смысла, — отметил эксперт.

Из-за того, что зимой были неблагоприятные погодные условия, произошла потеря площадей озимого сева. Однако в России урожайность озимых культур, хоть и с небольшими потерями, но почти в два раза выше, чем по мировым показателям.

Кроме того, на данный момент зерна в России предостаточно и нет никаких ограничений по внутреннему потреблению. Также есть зерно и на экспорт. Но оно будет определяться конъюнктурой мирового рынка и позицией экспортёров. Учитывая, что сейчас прогнозируется сокращение производства зерновых культур по всему миру, то цены могут вырасти. Но конкурентная способность РФ на данный момент достаточно высокая, резюмировал вице-президент зернового союза.

Ранее стало известно, что российское правительство не рассматривает возможность отмены экспортной пошлины на вывоз из страны зерна.