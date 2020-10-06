Эксперт объяснил занижение прожиточного минимума в российских регионах

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61 регион РФ не пересчитал размер прожиточного минимума, оставив его заниженным. Таким образом, в этих субъектах ряд граждан не получат необходимые для выживания средства. Руководитель Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Владимир Климанов считает, что злого умысла у региональных властей не было.

Эксперт отметил, что определение прожиточного минимума во многом основывается на субъективных посылках. Можно «привести доказательства какой-то физиологической надобности в продуктах питания, других предметах жизнеобеспечения», однако все подобные данные могут быть оспорены.

Это предмет определённых расчётов, сделанных определёнными людьми или организациями. В этой связи, конечно, определённые параметры могут вызывать критику со стороны других участвующих в этом процессе субъектов, — цитирует Климанова «Царьград»

Эксперт подчеркнул, что в регионах параметры прожиточного минимума давно не пересчитывались и не отражали реальную картину мира, однако сейчас предпринимаются попытки исправления ситуации. Климанов также предположил, что дело может быть в банальной экономии — заниженный прожиточный минимум сокращает бюджетные расходы.

Вызывает удивление и настороженность то, что в столь многих субъектах федерации эти параметры каким-то образом оказались ниже тех, которые расчётно получаются у Минтруда. Но заведомо сказать, почему это происходит, кроме как констатировать необходимость оптимизации расходов бюджета, пожалуй, нельзя. Я не думаю, что присутствует какой-то большой злой умысел в этих действиях со стороны всех региональных органов власти, — заключил Климанов.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что, согласно новой методике расчёта, минимальный размер оплаты труда в России превысит прожиточный минимум, передавал NEWS.ru.