Эксперт объяснил, с чем связан обвал биткоина

https://static.news.ru/photo/a56cd3f2-53eb-11eb-938d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Существенное падение стоимости биткоина в последние дни произошло в связи с долгожданной и необходимой коррекцией, сообщил независимый эксперт Мансур Гусейнов.

По его словам, цена снизилась из-за роста в два раза за месяц с достижением нового исторического максимума, причём без последующей коррекции.

Сегодня биткоин продолжает снижаться и достигал уровня $32 500. Относительно максимума он уже упал на 22%. После роста в два раза за один месяц это не выглядит драматично, однако стоить вспомнить историю предыдущих циклов, — подчеркнул он.

Эксперт рассказал, что рост фиксируется уже более 300 дней, а коррекции более чем на 20% не было с марта 2020 года. При этом в 2017 году снижения наблюдались свыше трёх раз. Есть вероятность, добавил он, что рынок достиг своего пика.

Дополнительными факторами, на мой взгляд, является сильное сопротивление по индексу доллара на уровне 90, исторические максимумы на американских рынках акций на фоне эпидемии коронавируса и при скромных темпах восстановления мировой экономики, — отметил Гусейнов.

Он также сообщил, что если биткоин закроет месяц на текущем уровне, вероятность конца цикла роста вырастет. Оказать поддержку рынкам и криптовалюте смогут обещания новых фискальных и монетарных стимулов, а также успехи в борьбе с пандемией, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что на торговой сессии 10 января биткоин просел в цене на 11,71% — до $35,544 тысячи.

2 января цена биткоина вновь превысила исторический максимум, побив отметку в $31 тысячу.

Перед этим 2 января криптовалюта впервые преодолела отметку в $30 тысяч, подорожав более чем на 8%. По данным на 15:21 по московскому времени, его стоимость достигала $30 145 на крупнейшей бирже цифровых валют Binance.