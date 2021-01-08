Стоимость биткойна упала более чем на 11%

https://static.news.ru/photo/f24045fa-5392-11eb-88f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На торговой сессии 10 января биткойн просел в цене на 11,71% — до $35,544 тысяч, свидетельствуют данные торгов.

Биткойн в 23:32 10 января по московскому времени стоил $36,279 тысячи, теряя в цене 9,88%, показывали данные портала CoinDesk.

Как сообщал NEWS.ru, 2 января цена биткоина вновь превысила исторический максимум, побив отметку в $31 тысячу.

Перед этим 2 января криптовалюта впервые преодолела отметку в $30 000, подорожав более чем на 8%. По данным на 15:21 по московскому времени его стоимость достигала $30 145 долларов на крупнейшей бирже цифровых валют Binance.