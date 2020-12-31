Стоимость биткойна превысила $31 тысячу

https://static.news.ru/photo/cf718868-4d07-11eb-85f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Цена биткоина вновь превысила исторический максимум, побив отметку в $31 тысячу.

В ходе торговой сессии подорожал на 6,02% — до $31 284 тысяч. Об этом свидетельствуют данные портала Coindesk на 16:43 мск.

Днём в субботу, 2 января, криптовалюта впервые преодолела отметку в $30 000, подорожав более чем на 8%. По данным на 15:21 по московскому времени его стоимость достигала $30 145 долларов на крупнейшей бирже цифровых валют Binance.

Эксперты полагают, что биткоин ненадолго задержится за пределом психологической отметки в $30 000. По их мнению, рост курса биткоина может быть спровоцирован новогодними праздниками.

Биткоин начал резко расти с середины декабря 2020 года, когда был превышен исторический максимум в $20 042, который держался с 2017 года. С того момента ежедневно курс криптовалюты бил рекорды.

Ранее правительство России внесло в Государственную думу законопроект о поправках в Налоговый кодекс, которые призваны урегулировать налогообложение криптовалюты и её статус. Документ предлагает признать цифровую валюту имуществом, чтобы налоговики могли требовать от банковских организаций выписки по счетам, использованным для проведения операций.

Как сказано в пояснительной записке, криптовалюта нередко используется для уклонения от уплаты налогов, легализации средств, полученных преступным путём, а также для финансирования противоправной деятельности. Сейчас у налоговых органов нет информации о криптовалютных кошельках и соответствующих операциях россиян, писал NEWS.ru.