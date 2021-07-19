Эксперт объяснил, почему быстрее дорожают однушки на юге

Однокомнатные квартиры на юге России стали дорожать быстрее и больше из-за того, что на выбор людей влияет сезонный фактор и смещение интереса после введения новых условий в программу льготной ипотеки. Об этом NEWS.ru сообщил эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.

Обычно рост цен быстрее происходит в Москве, однако сейчас происходит смещение фокуса покупателей в сторону южных городов. Кроме того сейчас лето и люди просто стали задумываться о переезде на юг, отметил эксперт.

Люди хотят приехать, посмотреть, повыбирать, да ещё и в море поплавать. Спрос немного смещается на летний период. Однако одного фактора, влияющего на цены нет, — сообщил Барсуков.

Несильно, но всё же влияют на статистику такие сделки, когда люди продают одну недвижимость и покупают взамен другую, например при продаже комнаты и покупке «однушки» происходит увеличение площади. Или взамен одной большой квартиры покупаются две маленькие, то происходит разъезд. Также есть и межрегиональные сделки.

Ещё один фактор, который влияет на выбор людей, так это изменение программы льготной ипотеки. С ограничением в предельной сумме выдачи кредита приобрести однокомнатную квартиру в Москве без существенного первоначального взноса практически невозможно.

А вот квартира на юге может подходить, так как там стоимость недвижимости меньше чем в Москве, — подчеркнул специалист.

Ранее были названы города с самыми подорожавшими «однушками». Быстрее всего однокомнатные квартиры дорожают на юге России. Лидером оказался Сочи, в Москва заняла лишь 75-ю строчку в рейтинге.