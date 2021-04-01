Эксперт объяснил, что заводы «кинутся отгружать мегатонны сахара»

https://static.news.ru/photo/4a06cfea-92f7-11eb-892e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сахарные заводы в РФ хотят точно дождаться получения субсидий от государства. Поэтому они и приостановили поставки своей продукции в торговые сети. Они сразу же «кинутся отгружать мегатонны сахара», когда ситуация с субсидиями прояснится. Об этом в разговоре с журналистами сообщил старший эксперт по сахарному рынку Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов.

Как отметил Иванов, с 1 апреля власти изменили правила игры и пообещали производителям выдать субсидии. Но пока что для игроков рынка непонятна процедура оформления и получения документов. Когда ситуация прояснится, заводы «кинутся отгружать мегатонны сахара», чтобы как можно скорее получить субсидии.

Эксперт подчеркнул, что в настоящий момент они боятся неверно оформить продажу. А продукцией игроки рынка запаслись в достаточной мере до следующего сезона. Следовательно, проблем со сладким не будет.

По словам Иванова, «в советском понимании» дефицита уже не будет.

Этого быть не может в рыночной экономике в силу того, что регулятором всего в рыночной экономике является цена. То, на что спрос вырос, а предложение уменьшилось, цена увеличивается на этот товар. Это автоматически влияет на снижение спроса и увеличение предложений. Если рыночные механизмы работают, дефицита не возникает нигде и никогда, — цитирует Иванова телеканал «360».

Утром в четверг газета «Известия» сообщила, что производители приостановили поставки сахара ретейлерам в ожидании субсидий, обещанных государством. В частности, с 1 апреля кабмин обещал выплатить заводам по пять рублей за килограмм, чтобы поставки в магазины осуществлялись по фиксированной цене в 36 рублей.

Как ранее передавал NEWS.ru, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не подтверждает нарушение поставок и перебои с закупкой сахара, сообщила пресс-служба ведомства. Рисков дефицита нет, отметили там.