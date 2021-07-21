Эксперт назвала риски удалённой работы

Основной риск работы на удалёнке связан с отсутствием стабильности. Зарплата человека зависит от затраченных ресурсов. Об этом «Вечерней Москве» рассказала координатор федерального проекта «Кадровый потенциал» Александра Сметана.

Риск в удалённой работе есть как для молодых, так и для людей старшего возраста. При этом успех в данной сфере заключается в изначально выбранном подходе к работе. Насколько он будет верным, настолько успешной будет дальнейшая работа, сообщает специалист.

В свою очередь, нестабильность — это и минус, и огромный плюс. В такой работе нет никакого потолка. Именно это привлекает молодёжь. Заманчиво и то, что человек может сам распоряжаться своим днём, — отметила Сметана.

На сегодняшний день, по словам координатора, на рынок труда вышло огромное количество людей, которые собираются работать на фрилансе. Также есть много тренингов и курсов, которые помогают желающим получить необходимое образование в выбранной сфере труда, так и просто научиться работать удалённо.

Однако большинство пенсионеров не хотят переходить на такой вид деятельности. Это связано с предвзятым отношением самих пенсионеров, а также в ряде случаев с притеснениями в сфере трудоустройства.

Ранее стало известно, что в ближайшие годы в России прогнозируется развитие платформенной занятости. Человек в этом случае зарабатывает за счёт посредничества между цифровой платформой и получателем услуг.