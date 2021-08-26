Эксперт назвал возможную прибыль России от продажи газа в Венгрию

Если цены на газ в Европе стабилизируются и тысяча кубов будет стоить около $250, то приблизительная сумма 15-летнего контракта с Венгрией может составить более $2 трлн. Об этом «Народным Новостям» рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Биржевая индексация есть примерно в 80% всех контрактов. Около трети цены привязано к стоимости газа на бирже. Например, если высокие цены в Европе сохранятся, это будет для нас выгодно, — считает эксперт.

Учитывая, что Венгрия очень выгодный торговый партнёр в плане потребления газа, итоговая сумма прибыли от долгосрочного контракта будет исчисляться триллионами долларов. Однако окончательные цифры будут зависеть лишь от ситуации на газовом рынке, отметил специалист.

Кроме того, при получении газа Венгрией по маршруту в обход Украины Будапешт наконец не будет зависеть от Киева. Данные контракты в целом находятся вне политических игр и европейская бюрократия не сможет помешать их реализации, резюмировал Митрахович.

Ранее стало известно, что Венгрия планирует осенью этого года заключить новый долгосрочный договор на поставки газа с «Газпромом», который будет рассчитан на 15 лет.