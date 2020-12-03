Эксперт назвал способ обойти ограничения против СП-2

https://static.news.ru/photo/e690dc86-357b-11eb-9cac-fa163e074e61_660.jpg Фото: nord-stream2.com

Обойти европейские ограничения на строящийся газопровод «Северный поток — 2» поможет контракт «Газпрома» с австрийской OMV на поставки газа в Германию, считает директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова.

По мнению эксперта, если закупки газа будут вестись с территории РФ, OMV окажется независимым поставщиком, который сможет воспользоваться мощностями газопровода.

По европейскому законодательству половина мощностей газопроводов, приходящих в ЕС по морю, должны быть отданы независимым поставщикам. Исключением являются маршруты, поставки по которым начались до мая 2019 года.

Если и четыре других европейских кредитора «Северного потока — 2» — Wintershall, Uniper, Shell и Engie — купят у «Газпрома» по шесть млрд кубометров, это составит как раз более половины мощности газопровода, — цитирует Белову РИА Новости.

Ранее сообщалось, что с 1 декабря началась реализация контракта, заключённого «Газпромом» и OMV, который предполагает ежегодные поставки газа в размере около 6 млрд кубометров на протяжении 15 лет. При этом документ не касается продаж газа в Австрию.

Как заявил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко, закончить строительство и запустить «Северный поток — 2» теоретически возможно в I квартале следующего года. Он отметил, что желание закончить проект в кратчайшие сроки связано с победой на президентских выборах в США кандидата от Демократической партии. При этом Маринченко не исключил юридических или логистических трудностей «в последний момент», писал NEWS.ru.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода длиной 1220 километров — каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. В общей сложности около 160 километров трубопровода (менее 10%) ещё не построено (в основном вдоль датского острова Борнхольм).