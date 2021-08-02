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Эксперт назвал глупостью сообщения о возможном дефолте в США

15:36, 02 августа 2021
Эксперт назвал глупостью сообщения о возможном дефолте в США Фото: Markus Mainka/imagebroker.com/Global Look Press
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Сообщения о возможном дефолте в США являются полной глупостью. Об этом в интервью NEWS.ru заявил экономист, теле- и радиоведущий Михаил Хазин.

По его словам, американские парламентарии примут очередной закон, и всё на этом закончится. Такое происходит не в первый раз, отметил собеседник нашего портала.

У них есть специальный закон на лимит о заимствованиях. Регулярно в США этот лимит подходит к своему пределу, и в этот момент принимается новый закон. Иногда в конгрессе по этому поводу шумят и бузят, но в итоге всё равно принимают. Поэтому на все эти сообщения не нужно обращать внимания, — заключил эксперт.

Ранее агентство Bloomderg сообщило, что в США завершилось двухлетнее соглашение по приостановке лимита государственного долга. Из этого следует, что его предельное значение опять начало действовать, что может привести к дефолту.

К концу июня совокупная задолженность почти достигла $28,5 трлн — $22 трлн плюс накопленные долги с августа 2019 года.

Если американский конгресс не решит приостановить действие лимита или не увеличит его, то Министерству финансов придётся идти на чрезвычайные меры. При достижении предела США в октябре или ноябре окажутся на пороге неисполнения обычных расходных обязательств или допустят дефолт по госбумагам.

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