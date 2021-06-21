Эксперт: истощение хранилищ газа из-за жары заставит ЕС обратиться к России

https://static.news.ru/photo/08fba9c6-d271-11eb-9e42-96000091f725_660.jpg Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/GLOBAL LOOK PRESS

Летняя температура свыше 30 градусов в европейских странах спровоцировала рост цен на газ. Кроме того, в ЕС произошло сокращение ресурсов для закачки в хранилища. Об этом сообщил ФБА «Экономика сегодня» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович.

По словам эксперта, в этих условиях становится очевидна экономическая выгода и важность «Северного потока — 2» для стран, где почти исчерпались запасы газа.

Митрахович пояснил , что температура воздуха свыше 30 градусов Цельсия влияет на рост потребления энергии на кондиционирование помещений. В результате электростанции начинают потреблять больше газа. Данный ресурс также мог пойти на восполнение запасов в подземных хранилищах, объёмы запасов в которых заметно сократились за зиму.

В этот раз хранилища не были заполнены, поэтому газ стал быстрее использоваться оттуда. В этом заключается принципиальна разница между зимой 2019–2020 года и зимой 2020–2021 года. Из-за частичной опустошённости хранилищ процесс происходил гораздо быстрее, — отметил он.

Специалист также отметил, что цены на газ на бирже сейчас практически сопоставимы с теми, что были зимой. Так, стоимость энергоресурса на споте остановилось на отметке в $363 за тысячу кубических метров. Речь идёт о цене газа с поставкой 14 июня на хабе TTF в Нидерландах.

По его мнению, помимо холодной зимы на ценовой скачок повлиял и срыв поставок через Украину в 2019–2020 году.

Митрахович уверен, что европейским странам способен помочь запуск «Северного потока — 2», который бы снизил цены на ресурс. В «Газпроме» данную зависимость видят и поэтому не торопятся увеличивать поставки сверх контракта через имеющиеся маршруты, в том числе через Украину. Отказом регулировать цены на рынке российская компания посылает сообщение западным и европейским политикам, которые мешают ввести трубопровод в эксплуатацию, пояснил эксперт.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что в настоящий момент немецко-американские переговоры по «Северному потоку — 2» продолжаются, а первые результаты по ним могут быть достигнуты уже к августу. Он подчеркнул, что в ходе переговоров страны уже добились важного прогресса. В частности, несколько отдельных персон и немецких компаний были выведены из-под действия санкций.