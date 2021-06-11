Экс-министр экономики назвал негативные последствия повышения ставки

https://static.news.ru/photo/04d86246-caae-11eb-b164-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший министр экономики России Андрей Нечаев назвал решение Центрального банка о повышении ключевой ставки на 0,5 процентного пункта традиционным методом для сдерживания роста цен.

Пока это достаточно существенный фактор сдерживания инфляции, — сказал он в разговоре с NEWS.ru.

При этом он отметил, что повышение ставки имеет негативные последствия в виде роста стоимости кредитов для граждан и заимствований для компаний на фондовом рынке. Это может понижать спрос, замедлять экономический рост и предложение, а также, наоборот, стимулировать инфляцию.

Если ставка растёт, то будет расти и ставка по кредитам, а значит, в среднесрочной перспективе потребительский спрос будет снижаться, — заключил Нечаев.

Ранее Банк России повысил ключевую ставку до 5,5%, ужесточив денежно-кредитную политику впервые с 2018 года. Это второе подряд за год повышение на 0,5 процентного пункта, предыдущее было в апреле.

На фоне пандемии коронавируса ЦБ ставку не повышал, продолжая курс на смягчение кредитных условий, в общей сложности за прошлый год она снизилась с 6,25% до 4,25%. Но теперь регулятор взял курс на возвращение к нейтральному диапазону ставки на уровне 5–6%.