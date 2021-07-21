Эксперт назвал условия, из-за которых подорожает бензин

Любая новая величина цены на бензин будет максимумом. Это будет продолжаться до тех пор, пока есть способствующие этому условия. Об этом NEWS.ru рассказал руководитель аналитического центра «Независимого топливного союза» Григорий Баженов.

Увеличению цен на топливо способствует мировая динамика на нефтепродукты, курс рубля и нагрузка на внутренний рынок, а также на рынок производителя при поставках, сообщает специалист.

Есть специальные индексы Netback. Это такие приведённые цены рынка к нашим условиям. Они нужны для того, чтобы производитель понимал, куда ему поставлять топливо, — поясняет эксперт.

Если эти индексы находятся выше ценовых значений рынка, то наш экспорт премиален и нужно заниматься именно им. В обратном случае поставки идут на внутренний рынок.

Сейчас у нас наблюдается положительная динамика. Растут цены на внешних рынках, валютный курс не укрепляется, — сообщает Баженов.

Это также связано с тем, что в России действует определённое валютное правило и преференции со стороны Минфина. Эти условия уже не дают двигаться курсу рубля, каким он должен быть при текущей цене на нефть.

Например, в стране с 2014 года налоговая нагрузка лишь повышается, и акцизы выросли уже в три раза. А вот экспортная пошлина упала на 95%. Когда это происходит, то цены на бирже так и продолжат расти, подытожил аналитик.

Ранее стало известно, что биржевые цены бензина марок АИ-92 и АИ-95 снова обновили исторические максимумы. Теперь цена за АИ-95 составляет 59,85 тыс. рублей за тонну.