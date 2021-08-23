Экономисты объяснили массовую покупку долларов россиянами

Россияне бросились скупать доллары из-за страха, так как экономическая обстановка в стране постоянно ухудшается. Однако массовая покупка может привести к повышению ключевой ставки. Об этом «Вечерней Москве» рассказали экономисты.

У нас последние деньги, ну всё — давайте уйдём в доллар. Обстановка напоминает ситуацию 90-х, к сожалению. Любая падающая валюта всегда испытывает желание уйти в более твёрдую — евро, доллар и так далее. Это и делает народ, — отметил профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

Людьми правят банальные жадность и страх. К тому же люди видят окружающую обстановку в стране, поэтому стали вкладываться в доллары. Если высокие темпы покупки доллара сохранятся, то это может привести к повышению ключевой ставки, что вызовет снижение покупательской способности, считает эксперт.

В свою очередь кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев считает, что сумма в $35,6 млрд, которые осели на счетах россиян, — цифра небольшая и российской экономике ничего не грозит.

Вообще рубль во времена современной России всегда был нестабилен. Прошлогодняя ситуация, когда кризис существенно ослабил рубль, привела к тому, что люди перевели свои сбережения в иностранную валюту. Но все деньги находятся в российской финансовой системе, поэтому для неё нет никаких рисков, заключил экономист.

Ранее исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов сообщил, что самыми надёжными валютами в мире являются те, что обеспечены объёмами экономики и международной торговли стран-эмитентов. При этом курс этих валют не имеет решающего значения. Требованиям надёжности более всего отвечают доллар и евро.