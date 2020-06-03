Экономисты назвали регионы с наибольшими потерями от списания долгов

https://static.news.ru/photo/3665df00-a5ed-11ea-915a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Антикризисная мера в качестве списания налогов во II квартале скажется на бюджетах регионов. Больше всего налогов теряет Москва — столичный бюджет не досчитается 8,5 млрд рублей или 1,24% доходов.

Московская область потеряет 2,7 млрд рублей или 1,45% поступлений. Санкт-Петербург не досчитается 2,6 млрд рублей. Среди других регионов больше всех пострадает Волгоградская область, бюджет которой в апреле-июне не досчитается порядка 6% доходов или 1,7 млрд рублей.

Вторым в этом списке станет Севастополь, который потеряет от списания налогов и социальных взносов 4,45% поступлений или 417 млн рублей, подсчитали специалисты РЭУ им.Плеханова специально для «Известий».

Астраханская область обеднеет на 2,65%, Крым — на 2,23% или 1 млрд и 455 млн рублей соответственно. Наименьшие потери понесут Краснодарский край, Чукотка и Ямало-Ненецкий автономный округ. Их бюджеты недополучат 0,05%, 0,12% и 0,16% доходов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что экономический спад в стране в ближайшие месяцы всё больше будет отражаться на доходах региональных бюджетов. В наиболее уязвимом положении окажутся бюджеты тех субъектов РФ, где доходная база в значительной степени связана с налогами на доходы бизнеса и населения.