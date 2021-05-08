Экономисты назвали дату нового мирового кризиса

https://static.news.ru/photo/b32dff96-b14e-11eb-9a06-96000091f725_660.jpg Фото: Simon Belcher/imageBROKER.com/GLOBAL LOOK PRESS

Очередной экономический кризис может разразиться в 2025–2026 годах. По мнению экономистов, нынешнее монетарное стимулирование разгоняет мировые рынки, что в конечном итоге приведёт к их перегреву, а «охладить» экономику можно будет только благодаря циклическому спаду. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на доклад Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

В базовом сценарии развития мировой экономики эксперты ЦМАКП прогнозируют завершение пандемии в середине 2021-го, темпы роста мирового ВВП на уровне 4% в год, а также увеличение цен на нефть до $82–85 за баррель к концу десятилетия, — сообщает издание.

По консервативному сценарию пандемия затянется до середины 2022 года, темпы роста ВВП обозначены на уровне 2–3% в год, низкие цены на нефть в $50–55 за баррель будут держаться всю первую половину десятилетия и увеличатся до $65 только к 2030 году.

Согласно обоим вариантам прогноза, циклический спад произойдёт в середине 2020-х годов. В первом случае он станет следствием перегрева рынков на фоне монетарного стимулирования, а по консервативному сценарию — продолжением долгового кризиса, который возникнет в первую очередь в странах Южной Европы и Турции из-за пандемии. В 2025 году темпы прироста мирового ВВП могут сократиться до 1–2%.

Эксперты ЦМАКП смоделировали также три внутренних сценария для России до 2030 года. Первый из них — «новая индустриализация» — предполагает активное стимулирование инвестиций, технологическое обновление производств и рост производительности труда.

По второму сценарию, названному «социальным разворотом», экономический рост произойдёт за счёт увеличения зарплат бюджетников, МРОТ и пенсий. Это благоприятно скажется на потребительском спросе, но окажет давление на доходы компаний. В результате модернизация производств затормозится, а импорт будет наращиваться. Третий сценарий — «стабилизация» — станет реакцией на кризис в мировой экономике и будет характеризоваться отсутствием явных действий по стимулированию роста и импортозамещению.

Авторы прогноза не исключают, что на эти сценарии могут повлиять возможная утрата социальной стабильности в России, рост безработицы и риск военных конфликтов.

В результате кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, общая задолженность в три с половиной раза превысила объём мировой экономики. Доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Чередниченко считает, что если центральные банки продолжат стимулирующую монетарную политику, это может грозить миру последствиями, сопоставимыми с Великой депрессией 30-х годов прошлого века.

В январе 2020 года Институт международных финансов США сообщил о рекордном росте мирового долга, который приблизился к отметке в $253 триллиона. Тем самым объём долга достиг 322% мирового ВВП и с тех пор продолжил расти. Сегодня соотношение госдолга к ВВП ещё более критическое: в США это 108%, Великобритании — 100,5%, в Японии — 240%.