Экономист заявил, что в России прошёл период ажиотажного спроса на товары Экономист Масленников заявил, что в России прошёл период ажиотажного спроса на товары

Фото NEWS.ru

В России прошёл период ажиотажного спроса на товары, его сокращение всегда тормозит инфляцию, заявил экономист Никита Масленников. Он подчеркнул, что цены на продукцию и услуги начинают расти именно в условиях нехватки предложения, пишет АБН.

Период ажиотажного спроса прошёл, а его сокращение всегда действует на инфляцию как тормозящий фактор. Когда существует нехватка предложения, элементарно недостаточно товаров и услуг, цены на них начинают расти. То, что этот риск сохраняется, говорит о серьёзном разрыве между годовым уровнем отпускных цен и годовым уровнем потребительской инфляции, — пояснил Масленников.

Он отметил, что тренды по инфляции в России наблюдаются позитивные: годовой показатель находится на уровне 17,3%, однако шаг снижается и уже не выглядит «критическим». Экономист считает, что на следующем заседании Центробанка регулятор изменит прогноз, согласно которому годовой уровень инфляции по итогам 2023 года останется в интервале 18–23%.

В апреле 2022 года годовая инфляция в России достигла 17,83%, свидетельствуют данные Росстата. В марте инфляция равнялась 16,69%. В месячном выражении потребительские цены в стране выросли на 1,56%.