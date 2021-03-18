Экономист заявил, что скоро в Москве жить станет хуже

https://static.news.ru/photo/7bd00884-87e9-11eb-b03e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В скором времени жить в столице станет «сильно хуже», в то время как в регионах всё будет хорошо. Об этом заявил экономист и политолог Михаил Хазин.

Таким образом он прокомментировал оказание экономического давления на страну. По мнению Хазина, Запад России денег не даст и придётся вкалывать. Надо будет изменить кредитно-денежную политику, налоговую политику, валютную политику, бюджетную политику, антимонопольную политику, политику стимулирования конкуренции и так далее. Как это будет сделано, он не уточнил.

Абсолютно очевидно, что как только произойдёт экономический крах нынешней модели — а он произойдёт, — жить в Москве станет сильно хуже, — цитируют его «Новые Известия».

Это связано с тем, что предприятия теперь строятся в регионах, а не в столице. Соответственно, работа будет там. И выбор будет простой —«нищенствовать в Москве, или тебе будут предлагаться очень интересные идеи развития в регионах», считает Хазин.

Михаил Хазин работал в администрации бывшего президента России Бориса Ельцина. В 1997 году он представил ему доклад, в котором предупреждал о дефолте 1998 года. Позднее он также предсказал, что мировой финансовый кризис 2008 года будет носить затяжной характер.

Как писал NEWS.ru, ранее Хазин предупредил, что экономическая ситуация в стране будет только ухудшаться, если власти не пойдут на кардинальное изменение экономической политики. Поэтому необходимо подумать о создании «подушки безопасности», если такая возможность имеется.

Его коллега, специалист Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков настроен более оптимистично. Он считает, что обострения кризиса ждать не стоит, хотя риски, конечно, существуют.