Экономист заявил, что рост цен на газ вызван его дефицитом в Европе

Высокая стоимость газа на нидерландском хабе TTF — следствие дефицита сжиженного природного газа в Европе. При этом нехватки сырья нет, но сократились предложения биржевиков, заявил руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов. Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Когда цены на газ начали приближаться к 800 долларам за тысячу кубов, в Европе начались разговоры о том, что это наносит удар по экономике и что надо срочно переходить на уголь, — рассказал Перов.

Он добавил, что цены в долгосрочных контрактах стали формироваться иначе — в сторону спота и модных тенденций на энергорынке, но этот переход не завершён.

Цена на спотовом рынке связана с СПГ (сжиженным природным газом. — NEWS.ru). Ситуация изменится при увеличении предложения сжиженного газа, но США и другие поставщики испытывают проблемы, — заключил Перов.

Ранее сообщалось, что цена газа опустилась ниже $1000 за тысячу кубометров. Это произошло впервые с 29 сентября, о чём свидетельствуют данные биржи ICE.