Экономист спрогнозировал упразднение ПФР после ухода Топилина

https://static.news.ru/photo/21bd6d98-6cee-11eb-a82c-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Пенсионный фонд может быть упразднён после отставки его руководителя Максима Топилина. За его функции начнётся борьба во властных структурах, уверен эксперт по пенсионным фондам Дмитрий Александров.

Специалист считает, что реальные шансы стать новым пенсионным оператором есть у Центробанка, Минфина и ФНС. Пенсионный фонд и раньше администрировал получение пенсионных начислений и распределял их по счетам, поэтому ходили слухи о том, что учреждение уже не нужно.

Но сейчас есть информация, что ЦБ не против вести учёт взносов на базе «Национального расчётного депозитария». Пенсионному фонду тогда остаётся только распределительная часть. А она дефицитная. Соответственно, дальше ПФР становится по своим масштабам и функциям чем-то вроде управления Минфина РФ. А Минфин вполне готов сам справляться с этой тематикой, — пояснил Александров в интервью URA.RU.

Наиболее вероятные шансы стать новым оператором у налоговой. Ведомствам для этого необходимо взять на себя новые функции, показать свою важность, получить полномочия и увеличить бюджетные потоки.

Также в политической тусовке обсуждается вопрос объединения ПФР с другими внебюджетными госфондами. Другие эксперты считают, что в ликвидации Пенсионного фонда нет пока никакой необходимости, как и в кардинальном изменении устройства социальной защиты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Пенсионного фонда Максим Топилин покинул свою должность. Об этом журналистам сообщили три источника в федеральном правительстве.