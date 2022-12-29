Экономист спрогнозировал максимальный курс доллара Экономист Остапкович: курс доллара может достичь 80 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Максимальное значение при продолжении роста курса доллара может составить 80 рублей, сообщил «Москве 24» директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Экономист отметил, что у Центробанка и Минфина есть много инструментов, чтобы влиять на курс, и если доллар вырастет до 80 рублей, власти примут меры, чтобы стабилизировать рубль. Рост курса, по словам эксперта, связан с увеличением импорта и снижением цен на нефть.

80 рублей — это верхняя граница, куда может уйти доллар. Потому что если он подойдет к 80, то Центробанк и Минфин примут меры для того, чтобы рубль дальше не падал, — заявил Остапкович.

Экономист добавил, что доллар по 80 рублей — это «абсолютно не беда», а лишь возвращение к тем значениям, которые наблюдались до 24 февраля. Восстановление прежних значений устраивает и экономических агентов, и бюджет, подчеркнул Остапкович. И такой курс ни в коей мере не ударит по населению, по мнению эксперта.

Экономист Владимир Григорьев ранее назвал ослабление рубля ожидаемым эффектом введения потолка цен на российскую нефть и снижением экспортных поступлений.

В преддверии Нового года россиянам посоветовали инвестировать в золото и золотосодержащие активы. Аналитик Оксана Лукичева считает, что при смягчении политики ФРС США цена за унцию к концу 2023 года может вырасти до $1800–1900.