Экономист спрогнозировал цены на сладости после контрсанкций Минсельхоза Экономист Холод: большого роста цен на сладости ожидать не следует

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Не стоит ожидать большого роста цен на сладости из-за контрсанкций Минсельхоза на ввоз кондитерского сырья, считает экономист и бывший замминистра сельского хозяйства России Леонид Холод. В разговоре с Lenta.ru он рассказал, что на стоимость кондитерской продукции больше повлияет инфляция в стране.

Рост цен на сладости будет, как и на остальные продукты. Потому что есть инфляция. Но если стоимость слишком поднять, то народ просто не будет покупать кондитерские изделия. Поэтому большого роста цен на сладкое ожидать не следует, — рассказал эксперт.

По словам Холода, растительные жиры для кондитерских изделий, которые хотят запретить к ввозу, вообще не закупают в Европе. Эксперт считает, что там, где возможно заменить ингредиенты российским производством, это уже сделали.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз РФ изучает возможность введения в стране эмбарго на поставки из Евросоюза растительных жиров и кондитерских смесей. Запрет могут наложить на маргарин, спреды, жиры специального назначения, а также заменители молочного жира и эквиваленты какао-масла. В этой связи кондитерам было предложено дать технические задания российским производствам для аналогичной продукции. При этом решение по вопросу пока не принято, но начата работа по созданию дополнительных путей поставки российского сырья для снижения зависимости от иностранного.