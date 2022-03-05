Экономист Смирнов предупредил о «пробуждении» спекулянтов на фоне санкций

Спекулянты планируют нажиться на людях, которые подверглись панике и скупают килограммы гречки и сахара в магазинах, заявил экономист Антон Смирнов. По его мнению, мошенники планируют позже перепродавать такие продукты по завышенным ценам, пишет «Экономика Сегодня».

Недобросовестные граждане готовы наживаться на людях при любой возможности, особенно если население искусственно погружено в панику. Есть сейчас категория людей, которая ринулась к банкоматам снимать наличные, покупать продукты долгого хранения, а также товары гигиены, технику, телефоны и комоды с раковинами. Здесь нужно чётко понимать, что именно мы сеем панику там, где её быть не должно, — заявил Смирнов.

По его мнению, именно действия таких спекулянтов могут привести к дефициту товаров на российских прилавках. Экономист убеждён, что проблем с поставками продуктов нет, а причиной беспочвенной паники россиян на эту тему стали действия таких спекулянтов и тревожных людей, которые скупают в продуктовых магазинах всю гречку, сахар и другие товары первой необходимости.

Ранее в Минпромторге рассказали, что торговым сетям разрешили ограничивать продажу товаров для борьбы со спекулянтами. Речь идёт о социально значимых товарах. С этой инициативой выступили представители торговых сетей, которые захотели минимизировать риски приобретения продуктов питания «перекупщиками». Компании уже отметили рост таких закупок по всей стране.