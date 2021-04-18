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Экономист рассказал о планах США по подрыву рубля

22:16, 18 апреля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Финансовый и биржевой аналитик Степан Демура рассказал о планах Вашингтона по подрыву российского рубля. По его словам, последние действия американских властей подтверждают давно намеченные ими планы.

Сначала сделать доллар по 87 рублей, потом по 95, а там уже 125 и дальше, — цитирует эксперта «Вечерняя Москва».

При этом он не уточнил, в какие сроки американцы планируют реализовать эти задачи. Специалист Российского института стратегических исследований Михаил Беляев не разделяет точки зрения Демуры. По его мнению, колебания курса отечественной валюты связаны не только с внешними причинами, но и с тем, что в России «немного разыгралась инфляция».

Ранее эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер заявил, что укрепление рубля начнётся после адаптации к новым санкционным угрозам, как мнимым, так и явным. По его мнению, на сегодняшний день фундаментально обусловленным курсом рубля к доллару, учитывающим ситуации в экономике и на товарных рынках, является 70 рублей за доллар.

В конце торговой недели на Московской Бирже курс доллара составил 75,81 рубля, а евро — 90,85.

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