Экономист рассказал, насколько вырастут цены в России к концу года

https://static.news.ru/photo/9ac8326c-c05a-11eb-8736-96000091f725_660.jpg Михаил Сухов Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Темпы инфляции в России начнут замедляться к середине 2021 года, рассказал в беседе с РИА Новости глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов накануне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, цены могут вырасти примерно на 5%.

Несмотря на возможность роста в течение 2021 года, к концу этого года мы ждём годовую инфляцию, близкую к 5%. При этом она начнёт замедляться с середины года <...>. Не стоит забывать, что в этом году постепенно снизится эффект переноса валютного курса на внутренние цены. В 2022 году, по нашему базовому прогнозу, инфляция будет ближе к таргету (ЦБ в 4%. — NEWS.ru), — говорится в сообщении.

По информации Росстата, годовая инфляция в РФ по итогам апреля замедлилась до 5,5% по сравнению с мартом (5,78%). Зампред Банка России Алексей Заботкин в мае заявлял, что рост цен находится на плато и начнёт падать ближе к осени.

Накануне стало известно, что в апреле 2021 года задолженность россиян по ипотечным кредитам превысила 10 трлн рублей. Такие данные содержатся в статистике Центробанка. За месяц граждане РФ оформили более 191 тысячи кредитов на 551 млрд рублей. При этом задолженность за месяц увеличилась на 2,9%, а за год — на 25,8%.

Ранее сообщалось, что в апреле текущего года интерес россиян к покупке вторичной недвижимости увеличился на 86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, чаще всего «вторичку» ищут москвичи, здесь зафиксировано 47% таких запросов.