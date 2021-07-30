Экономист рассказал, когда лучше покупать жильё в Подмосковье

Член Ассоциации профессионалов рынка недвижимости (REPA) Никита Журавлёв рекомендовал гражданам, которые задумываются о приобретении нового жилья в Подмосковье, не затягивать с этим и купить его на выгодных условиях. Как заявил он в беседе с «Радио 1», сейчас в Московской области благодаря мерам субсидирования установлена достаточно комфортная для граждан ипотечная ставка.

Как отметил эксперт, для Подмосковья она даёт возможность людям взять ипотеку с процентной ставкой 7% и на неё не будет влиять повышение среднерыночной ставки. Это будет удобно для людей, планирующих купить квартиру в новостройке.

Журавлёв подчеркнул, что несмотря на то что сейчас ипотечная ставка доступная, к осени она может вырасти, поскольку накануне Центробанк поднял ставку рефинансирования на один пункт.

Все ждут соответствующей реакции ипотечного кредитования буквально через месяц и что ставка поднимется на 1%. На сегодняшний день средняя ипотечная ставка находится на рубеже 8–8,5 %, — пояснил специалист.

Ранее сообщалось, что в России резко вырос спрос на ипотеку. Так, выдача ипотеки 20 крупнейшими российскими банками за первые шесть месяцев текущего года выросла на 76% в денежном выражении по сравнению с уровнем 2020-го и составила 2,6 трлн рублей.