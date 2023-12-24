Экономист раскритиковал Набиуллину и призвал понизить ключевую ставку Экономист Беляев назвал повышение ключевой ставки в РФ провалом Набиуллиной

Повышение ключевой ставки в России — это теоретический провал главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, заявил NEWS.ru экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев. Он не согласился с ранее высказанной ею позицией, что ужесточать денежно-кредитную политику Банку России следовало еще весной этого года. Эксперт убежден, что руководство ЦБ не понимает природы инфляции в стране.

Я категорически не согласен с тем, что ЦБ следовало раньше начать повышать ключевую ставку. Это теоретический провал Эльвиры Набиуллиной и непонимание природы нашей инфляции. Подобная практика повышения ставки наблюдалась в специфический и весьма недолгий срок в Америке, однако не нужно переносить этот частный момент в абсолют и считать универсальным для всех стран мира, — говорит экономист.

По словам эксперта, повышение ставки на инфляцию не повлияло. Все потому, что рост цен в стране имеет монополистическое ценообразование. А это значит, что бороться с этим должны антимонопольные службы.

На практике мы видим, что курс рубля продолжает падать, цены продолжают расти, то есть результатов такая политика не приносит. Наоборот, это не позволяет нашей экономике активно и эффективно развиваться, — обращает внимание Беляев.

Также он поделился своими прогнозами относительно курса ЦБ. Он считает, что понижение ставки не произойдет как минимум ближайший квартал. Однако, если и будет принято решение изменить подход, то делать это придется постепенно.

Даже если государство решит изменить подход, стоит понимать, что резкое падение ставки лишь еще больше «подкосит» нашу экономику. Понижать ее придется осторожно и постепенно, — предупреждает экономист.

О том, что Банку России следовало раньше начать ужесточать денежно-кредитную политику и перейти к повышению ключевой ставки еще весной текущего года, Набиуллина заявила в интервью РБК. Для обратного процесса необходимо убедиться в устойчивом снижении инфляции, отметила она. При этом глава регулятора добавила, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики близок к завершению, но затруднилась назвать сроки перехода к снижению ставки.