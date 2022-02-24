Экономист призвал скупать не доллары, а товары длительного пользования

Россиянам сейчас лучше скупать не доллары, а товары длительного пользования, которые обязательно подорожают из-за скачка курса валют. Об этом NEWS.ru заявил доктор экономических наук Никита Кричевский, добавив, что к таким товарам может относится даже обувь.

Сейчас надо покупать не доллары, а товары длительного пользования, которые скорее всего подорожают из-за скачка курса доллара и евро… Если скупать сейчас доллары- вы обрекаете себя на то – что вы будете смотреть на динамику курса, переживать. Кроме того, вы купите по завышенному курсу, а продадите по заниженному - так всегда бывает в период высокой волатильности. Выгоды будут призрачными, — заявил он.

К товарам длительного пользования он отнёс бытовую технику, мебель, обувь — то, что нужно в повседневном обиходе и прослужит долгое время. Он уверен, что в будущем это придётся покупать по более высоким ценам.

Ранее экономист Алексей Зубец рассказал, что россияне не вкладываются в доллары и евро из-за низких процентов в банках. Кроме того, на выбор влияет недостаточная финансовая грамотность населения. По словам экономиста, лишь 15% россиян знают, чем доллар отличается от евро и от британского фунта стерлингов.