Экономист предупредил о последствиях отказа от МРОТ

Если в России откажутся от минимального размера оплаты труда (МРОТ), то работодатели смогут ставить любой уровень зарплаты. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

МРОТ существует практически во всех государствах, однако есть различие в методах его расчёта. Так, в некоторых странах при высокотехнологичных и сложных видах работ он высокий, а для более простых сфер деятельности, соответственно, низкий, отметил эксперт.

Это, скорее, разумно, чем единый МРОТ на всех. Потому что виды деятельности абсолютно различны с точки зрения и навыков, и знаний, и трудовых затрат, — пояснил специалист.

Ещё одной важной деталью является то, что при отмене МРОТ предприниматели могут устанавливать любую зарплату, причём именно в сторону уменьшения, например, восемь или даже пять тысяч рублей, и это будет разрешено, так как сдерживающего фактора больше не будет. Поэтому сам МРОТ сейчас никому не мешает и не стоит с этим значением ничего делать, считает Остапкович.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев предложил отказаться от минимального размера оплаты труда.