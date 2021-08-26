В Госдуме предложили отменить МРОТ

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев предложил отказаться от минимального размера оплаты труда. Об этом сообщает URA.RU.

Вместо МРОТ депутат считает нужным опираться на показатель прожиточного минимума.

Надо отвязаться от минимальной оплаты труда. Такой оплаты труда быть не должно. Мы уже привыкли за 30 лет: минимальный размер оплаты труда, минимальные зарплаты. Надо уходить от этого. Такого нет нигде. Есть прожиточный минимум. Здесь достаточно его, — сказал Арефьев.

Депутат уточнил, что оплата труда в любом случае не должна быть ниже прожиточного минимума. Политик также объяснил, что налогообложение и многие административные штрафы привязаны именно к МРОТ. Он считает, что этот показатель больше вредит.

Ранее эксперты высказали мнение, ждать ли россиянам увеличения МРОТ после сентябрьских выборов в Госдуму.