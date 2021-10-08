Экономист предупредил россиян со вкладами о грядущем обвале доллара

Депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин предупредил россиян, у которых есть вклады, о возможном грядущем обвале доллара. При обвале на американской бирже последствия на себе ощутит весь мир, включая Россию, заявил эксперт в эфире YouTube-канала «Аврора».
В этом случае
Обвал приведет к резкому росту стоимости доллара и возникновению паники среди держателей сбережений в самой России, которые хранят вклады в рублях. Наша валюта может немного просесть, так как почти все товары на полках магазинов в структуре стоимости имеют составляющую, выраженную в долларах. Поэтому многим покажется, что обмена валютой будет правильным решением, — приводит аргументы эксперт.
Делягин считает, что в этой ситуации будет ошибкой менять рубли на доллары.
После периода роста доллар начнет снижаться, и через некоторое время показатель стоимости придет в норму. Лишь те, кто не поддаётся панике, сможет сохранить свои сбережения в рублях на прежнем уровне, — считает эксперт.
Ранее сообщалось, что прогнозы о скором и возможном падении рубля в медийном пространстве России возникают с завидной регулярностью. Они являются вечными спусковыми крючками для паники, однако 2021 год в этом плане выдался относительно спокойным. Лишь в сентябре появились тревожные звоночки.