Экономист предупредил россиян со вкладами о грядущем обвале доллара

Депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин предупредил россиян, у которых есть вклады, о возможном грядущем обвале доллара. При обвале на американской бирже последствия на себе ощутит весь мир, включая Россию, заявил эксперт в эфире YouTube-канала «Аврора».

В этом случае произойдёт взлёт курса доллара и падение рубля. Поэтому стоит отказаться от обмена валюты. Раздутый финансовый рынок США столкнется с жёсткой коррекцией. При обвале на американской бирже последствия ощутит весь мир, считает эксперт.

Обвал приведет к резкому росту стоимости доллара и возникновению паники среди держателей сбережений в самой России, которые хранят вклады в рублях. Наша валюта может немного просесть, так как почти все товары на полках магазинов в структуре стоимости имеют составляющую, выраженную в долларах. Поэтому многим покажется, что обмена валютой будет правильным решением, — приводит аргументы эксперт.

Делягин считает, что в этой ситуации будет ошибкой менять рубли на доллары.

После периода роста доллар начнет снижаться, и через некоторое время показатель стоимости придет в норму. Лишь те, кто не поддаётся панике, сможет сохранить свои сбережения в рублях на прежнем уровне, — считает эксперт.

Ранее сообщалось, что прогнозы о скором и возможном падении рубля в медийном пространстве России возникают с завидной регулярностью. Они являются вечными спусковыми крючками для паники, однако 2021 год в этом плане выдался относительно спокойным. Лишь в сентябре появились тревожные звоночки.