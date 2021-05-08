Экономист предупредил о скором подорожании ряда продуктов

https://static.news.ru/photo/1784f944-b05b-11eb-92c7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цены на некоторые товары в России могут вырасти в ближайший месяц, заявил финансовый аналитик доктор экономических наук Владимир Смирнов в беседе с «Вечерней Москвой».

Экономист считает , что скоро подорожают чай, кофе, консервы, молоко и некоторые сорта рыбы.

Некоторые ингредиенты или, к примеру, отдельные сорта рыбы, завозят к нам из-за рубежа. И их стоимость зависит от валютного курса. А отечественная валюта за последние недели заметно ослабла, что тоже повлияло на конечную цену. В среднем аналитики обещают увеличение цен на 15–20% для упомянутой продукции, — отметил эксперт.

Смирнов считает, что резкого скачка цен не будет и он замедлится из-за стабилизации курса рубля в конце мая — начале июня.

По мнению эксперта, рост цен на отдельные товары станет неминуемым последствием пандемии и инфляции.

Ранее стало известно, что оптовые цены на мясо в России начали снижаться после привычного роста к началу шашлычного сезона, рассказал руководитель Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин. Согласно информации мониторинга Минсельхоза РФ, средневзвешенная стоимость на свинину (полутуши) на 21 апреля за неделю увеличилась на 1,1%, до 160,45 тысячи рублей, на мясо кур (тушка) — уменьшилась на 0,1%, до 124,1 тысячи рублей.