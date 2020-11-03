Экономист предсказал дальнейший рост курса доллара

https://static.news.ru/photo/0cc8a930-1dbf-11eb-a009-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Падение рубля может быть связано с политическими опасениями, касающимися выборов в США. По мнению экономиста Василия Колташова, многие боятся прихода к власти в Штатах демократа Джо Байдена и, как следствие, новых антироссийских санкций.

Есть нервозность, что приход Байдена приведёт к падению рубля, возможному удару по российским компаниям. В общем, уровень агрессии к России со стороны новой администрации возрастёт, — приводит слова Колташова «Политика сегодня».

Эксперт полагает, что колебания рубля свидетельствуют о страхе новых санкций и именно вокруг этого страха строится новая атака на российскую валюту с целью заработать на новом падении курса.

Вместе с тем, по мнению Колташова, после выборов возможен отскок рубля, особенно в случае победы Дональда Трампа. Но рубль остаётся незащищённым, так как государство не в полной мере контролирует финансовый сектор и финансовые операции. Потому рост курса до 85 рублей за доллар в ближайшее время возможен.

Как писал NEWS.ru, эксперты полагают, что ослабление рубля подогреет интерес россиян к покупке наличной иностранной валюты. Евро и доллары население в банки не понесёт, так как это создаст дополнительные риски для кредитных организаций и они продолжат сдерживать спрос низкими ставками.