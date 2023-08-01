Экономист предсказал будущее рубля Экономист Григорьев предсказал курс доллара в интервале 89-92 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ближайшее время курс доллара будет находиться в интервале 89-92 рублей, такая же волатильность ожидает евро, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Комментируя ситуацию Lenta.ru, он уточнил, что ситуация не изменится до того момента, пока не произойдет какого-либо события фундаментального характера. По его словам, сейчас объективных причин для ослабления или укрепления рубля нет.

Пока не произойдет никакого события фундаментального характера, связанного и с товарными потоками, и со стабилизацией доходов от экспорта, принципиально ничего не изменится, курс будет находиться на таком уровне, — пояснил экономист.

Григорьев уточнил, что на курс рубля оказывают давление не только геополитическая обстановка, но и конъюнктурные факторы. Так, повлиять на российскую валюту может ситуация в зоне специальной военной операции. Экономист заключил, что укрепление военных позиций сделает рубль более прочным.

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов ранее заявил, что ослабление курса рубля связано с притоками и оттоками валюты в страну. Министр также отметил, что на колебания курса валют мог повлиять летний сезон.